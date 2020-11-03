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«Девушка» сына Кристины Орбакайте на самом деле выходит замуж за другого мужчину

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Дени Байсаров с сестренкой

Фото: www.instagram.com/dennyartview/?hl=ru

Сам Дени Байсаров очень рад за давнюю подругу, с которой, как оказалось, у него вообще не было отношений.

Дени Байсаров, который, как ранее писали СМИ, женится, решил все-таки повременить с этим событием. А вот Мария, которая, как считали поклонники, встречалась с младшим сыном Кристины Орбакайте, действительно получила предложение — но не от него, а от другого мужчины.

Как пишет «СтарХит», сам Байсаров прекрасно об этом знает и очень раз за свою подругу, с которой они давно дружат. Интересно, что никаких отношений у них на самом деле не было. Об это сегодня рассказал Байсаров.

«Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад», — заявил Дени, не раскрывая при этом личность суженого Марии.

Известие о помолвке Байсарова распространили его поклонники, которые увидели в Instagram Марии фотографии с помолвочным кольцом с бриллиантом. На самом деле его преподнес другой поклонник девушки, в микроблоге которого тоже есть несколько фотографий с колечком и самой Марией.

В комментариях под фотографией с колечком друзья и знакомые Марии поздравляют девушку с помолвкой. К поздравлениям присоединился и сам Дени, который скромно отметил, что рад за ребят.

Фото и видео: Instagram Дени Байсарова и Марии

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