«Девушка» сына Кристины Орбакайте на самом деле выходит замуж за другого мужчину

«Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад», — заявил Дени, не раскрывая при этом личность суженого Марии.

Известие о помолвке Байсарова распространили его поклонники, которые увидели в Instagram Марии фотографии с помолвочным кольцом с бриллиантом. На самом деле его преподнес другой поклонник девушки, в микроблоге которого тоже есть несколько фотографий с колечком и самой Марией.

В комментариях под фотографией с колечком друзья и знакомые Марии поздравляют девушку с помолвкой. К поздравлениям присоединился и сам Дени, который скромно отметил, что рад за ребят.