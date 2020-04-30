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Бывший муж Меган Маркл впервые станет отцом

43-летний продюсер Тревор Энгельсон и его 32-летняя жена Трейси Курланд объявили о беременности.

«Будущие мама года и папа девочки. Это лучшее, что мне удалось сделать в моей жизни! Малышка, мы ждем встречи с тобой в сентябре», — написал Энгельсон под фотографией, на которой он нежно держит за живот любимую женщину.

Тревор Энгельсон — бывший муж Меган Маркл. Они состояли в браке с 2011 по 2013 год, вскоре после развода она стала невестой, женой, а позже — матерью сына британского принца Гарри.

Трейси — наследница многомиллионного состояния.

Пара сыграла свадьбу в мае прошлого года.

Фото и видео: Instagram

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