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Бывший муж Меган Маркл сыграл пышную свадьбу с наследницей 200-миллионного состояния

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Трейси Курланд и Тревор Энгельсон

Фото: Instagram
42-летний продюсер Тревор Энгельсон и 31-летняя Трейси Курланд устроили свадьбу меньше чем через неделю после того, как Меган Маркл родила.

Подруги 31-летней Трейси Курланд делятся фотографиями и видеозаписями с ее свадьбы: в минувшую субботу наследница 200-миллионного состояния (отец девушки — банкир Стэнфорд Керленд) официально стала женой экс-супруга Меган Маркл, 42-летнего продюсера Тревора Энгельсона.

Торжество состоялось меньше чем через неделю после того, как Меган Маркл родила первенца, однако бывший супруг не планирует поздравлять ее, так как они были женаты всего два года и уже давно не общаются, передает таблоид Us Weekly со ссылкой на анонимный источник.

Свадьба прошла в два этапа: накануне Тревор в розовом костюме и Трейси в простом платье веселились с друзьями, поглощая блюда мексиканской кухни. А на второй день, 11 мая, они облачились в более традиционные наряды и предстали перед алтарем на одном из пляжей Калифорнии, где обменялись кольцами и клятвами любви.

На пышном мероприятии, по настроению напоминавшем дружескую вечеринку, присутствовали друзья и близкие пары.

Об этом романе экс-супруга Меган Маркл пресса заговорила в ноябре 2017 года. Через год состоялась их помолвка, которую многие приняли за свадьбу.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями в минувший понедельник. 6 мая в 5:26 по местному времени в одной из элитных клиник актриса родила сына весом в 3 килограмма 260 граммов. Сейчас молодая мама восстанавливается после счастливого события.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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