Экс-супруг Меган Маркл женился на наследнице 200-миллионного состояния

Британский портал Daily Mail сообщил, что на днях в Калифорнии состоялась скромная свадьба Тревора Энгельсона — известного как первый муж герцогини Сассекской Меган Маркл — и его возлюбленной, диетолога Трейси Керленд.
Любопытно, что пара живет по соседству с четой Кардашьян-Уэст в закрытом коттеджном поселке Хидден Хиллс. Правда, неизвестно, были ли звездные супруги на церемонии.
Напомним, Меган Маркл вышла замуж за Тревора Энгельсона в 2011 году после шести лет романа. Спустя два года пара рассталась из-за «непримиримых противоречий». О новом романе продюсера стало известно в ноябре 2017 года, а предложение Тревор сделал этим летом.
Фото: Birdie Thompson / Global Look Press, Getty Images, Facebook