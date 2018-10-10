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Экс-супруг Меган Маркл женился на наследнице 200-миллионного состояния

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тревор Энгельсон и Трейси Керленд

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41-летний телепродюсер Тревор Энгельсон стал мужем 32-летней Трейси Керленд.

Британский портал Daily Mail сообщил, что на днях в Калифорнии состоялась скромная свадьба Тревора Энгельсона — известного как первый муж герцогини Сассекской Меган Маркл — и его возлюбленной, диетолога Трейси Керленд.

Любопытно, что пара живет по соседству с четой Кардашьян-Уэст в закрытом коттеджном поселке Хидден Хиллс. Правда, неизвестно, были ли звездные супруги на церемонии.

Напомним, Меган Маркл вышла замуж за Тревора Энгельсона в 2011 году после шести лет романа. Спустя два года пара рассталась из-за «непримиримых противоречий». О новом романе продюсера стало известно в ноябре 2017 года, а предложение Тревор сделал этим летом.

Фото: Birdie Thompson / Global Look Press, Getty Images, Facebook

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