Экс-супруг Меган Маркл женился на наследнице 200-миллионного состояния

Британский портал Daily Mail сообщил, что на днях в Калифорнии состоялась скромная свадьба Тревора Энгельсона — известного как первый муж герцогини Сассекской Меган Маркл — и его возлюбленной, диетолога Трейси Керленд.

Любопытно, что пара живет по соседству с четой Кардашьян-Уэст в закрытом коттеджном поселке Хидден Хиллс. Правда, неизвестно, были ли звездные супруги на церемонии.