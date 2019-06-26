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Маркл, Пэлтроу, Бондарчук и другие звезды, которые выбирают возлюбленных, похожих на своих бывших

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Globallookpress / I-Images
Если верить психологам, мы всегда выбираем себе в качестве спутницы или спутника жизни людей похожих друг на друга. Passion.ru решил вспомнить знаменитостей, которые доказывают эту теорию и выбирают (по крайней мере, судя по внешности) буквально клонов своих бывших возлюбленных.

Меган Маркл

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Меган Маркл

Фото: Getty

Бывшая актриса Меган Маркл недавно родила первенца от внука британской королевы, принца Гарри. Для Гарри брак с Меган стал первым, а вот Маркл ранее была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном, который очень похож на принца.

Гвинет Пэлтроу

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Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty

Гвинет Пэлтроу сейчас замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком. Много лет назад актриса чуть не вышла за другого Брэда — Питта. Внешнее сходство между обоими избранниками Гвинет очевидное.

Светлана Бондарчук

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Светлана Бондарчук

Фото: Eastnews

Светлана Бондарчук после официального объявления о разводе с режиссером Федором Бондарчуком, с которым состояла в браке много лет, открыто начала наслаждаться бурной личной жизнью. Одним из бойфрендов Светланы стал фотограф Сергей Табунов, поразительно похожий на ее экс-супруга.

Нюша

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Нюш

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Когда-то Нюша встречалась с начинающим и подающим надежды певцом Егором Кридом, а замуж в итоге вышла за мужчину постарше и посолиднее (а внешне похожего на Егора лет через десять-пятнадцать) — главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова.

Ченнинг Татум

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Ченнинг Татум

Фото: Eastnews

В прошлом году Ченнинг Татум развелся с актрисой Дженной Деван после девяти лет брака, а вскоре перестал скрывать романтические отношения с певицей Джесси Джей, которая как две капли воды похожа на его экс-супругу.

Марк Энтони

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Марк Энтони

Фото: Eastnews

Марк Энтони тоже после развода нашел новую избранницу, похожую на бывшую жену. Модель Шеннон Де Лима сменила певицу Дженнифер Лопес в бурной личной жизни артиста.

Сергей Безруков

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Сергей Безруков

Фото: Eastnews

Расставшись с Ириной Безруковой, Сергей Безруков женился на Анне Матисон. Если посмотреть на обеих избранниц актера, сразу становится понятно, какие девушки ему нравятся.

Ксения Бородина

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Ксения Бородина

Фото: Instagram

Внешне бывший возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин и нынешний супруг телеведущей Курбан Омаров очень похожи. Однако различие между мужчинами есть принципиальное: первый оказался альфонсом, а второй — ответственным главой семейства.

Кэти Перри

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Кэти Перри

Фото: Eastnews

Если внимательно посмотреть на бойфрендов Кэти Перри, можно легко подобрать ей следующего. Орландо Блум, Джон Мэйер и Рассел Брэнд похожи друг на друга, как братья.

Игорь Николаев

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Игорь Николаев

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Бывшую жену Игоря Николаева Наташу Королеву и его нынешнюю супругу Юлия Проскурякову сравнивают из-за внешних сходств уже много лет.

Николь Кидман

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Николь Кидман

Фото: Getty

Николь Кидман после тяжелого развода с Томом Хэнкс обрела личное счастье в семейной жизни с очень похожим на экс-супруга кантри-певцом Китом Урбаном.

Майли Сайрус

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Маули Сайрус

Фото: Globallookpress / Birdie Thompson

Майли Сайрус много лет встречалась с Лиамом Хемсвортом, потом закрутила роман с похожим на него Патриком Шварценеггером, а затем... снова вернулась к Лиаму.

Йен Сомерхолдер

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Йен Сомерхолдер

Фото: Global Look Press / AdMedia

Йен Сомерхолдер два года встречался с партнершей по сериалу «Дневники вампира» Ниной Добрев, а женился в итоге на ее «клоне» Никки Рид.

Джиджи Хадид

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Джиджи Хадид

Фото: Globallookpress / Face to face

Джиджи Хадид после расставания с певцом Джо Джонасом начала встречаться с певцом Зейном Маликом. Далекие от современной поп-музыки люди, наверное, и не отличили бы парней друг от друга.

Адам Левин

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Адам Левин

Фото: Getty

Лидер группы Maroon 5 Адам Левин несколько лет искал свой идеал и менял похожих друг на друга моделей как перчатки, а потом женился на самой дерзкой и непосредственной из них — Бехати Принслу.

Текст: Роман Страстный

Фото: Getty, Eastnews, Instagram, Globallookpress, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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