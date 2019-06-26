Маркл, Пэлтроу, Бондарчук и другие звезды, которые выбирают возлюбленных, похожих на своих бывших

Меган Маркл
Бывшая актриса Меган Маркл недавно родила первенца от внука британской королевы, принца Гарри. Для Гарри брак с Меган стал первым, а вот Маркл ранее была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном, который очень похож на принца.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу сейчас замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком. Много лет назад актриса чуть не вышла за другого Брэда — Питта. Внешнее сходство между обоими избранниками Гвинет очевидное.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук после официального объявления о разводе с режиссером Федором Бондарчуком, с которым состояла в браке много лет, открыто начала наслаждаться бурной личной жизнью. Одним из бойфрендов Светланы стал фотограф Сергей Табунов, поразительно похожий на ее экс-супруга.
Нюша
Когда-то Нюша встречалась с начинающим и подающим надежды певцом Егором Кридом, а замуж в итоге вышла за мужчину постарше и посолиднее (а внешне похожего на Егора лет через десять-пятнадцать) — главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова.
Ченнинг Татум
В прошлом году Ченнинг Татум развелся с актрисой Дженной Деван после девяти лет брака, а вскоре перестал скрывать романтические отношения с певицей Джесси Джей, которая как две капли воды похожа на его экс-супругу.
Марк Энтони
Марк Энтони тоже после развода нашел новую избранницу, похожую на бывшую жену. Модель Шеннон Де Лима сменила певицу Дженнифер Лопес в бурной личной жизни артиста.
Сергей Безруков
Расставшись с Ириной Безруковой, Сергей Безруков женился на Анне Матисон. Если посмотреть на обеих избранниц актера, сразу становится понятно, какие девушки ему нравятся.
Ксения Бородина
Внешне бывший возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин и нынешний супруг телеведущей Курбан Омаров очень похожи. Однако различие между мужчинами есть принципиальное: первый оказался альфонсом, а второй — ответственным главой семейства.
Кэти Перри
Если внимательно посмотреть на бойфрендов Кэти Перри, можно легко подобрать ей следующего. Орландо Блум, Джон Мэйер и Рассел Брэнд похожи друг на друга, как братья.
Игорь Николаев
Бывшую жену Игоря Николаева Наташу Королеву и его нынешнюю супругу Юлия Проскурякову сравнивают из-за внешних сходств уже много лет.
Николь Кидман
Николь Кидман после тяжелого развода с Томом Хэнкс обрела личное счастье в семейной жизни с очень похожим на экс-супруга кантри-певцом Китом Урбаном.
Майли Сайрус
Майли Сайрус много лет встречалась с Лиамом Хемсвортом, потом закрутила роман с похожим на него Патриком Шварценеггером, а затем... снова вернулась к Лиаму.
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер два года встречался с партнершей по сериалу «Дневники вампира» Ниной Добрев, а женился в итоге на ее «клоне» Никки Рид.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид после расставания с певцом Джо Джонасом начала встречаться с певцом Зейном Маликом. Далекие от современной поп-музыки люди, наверное, и не отличили бы парней друг от друга.
Адам Левин
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин несколько лет искал свой идеал и менял похожих друг на друга моделей как перчатки, а потом женился на самой дерзкой и непосредственной из них — Бехати Принслу.
Текст: Роман Страстный
Фото: Getty, Eastnews, Instagram, Globallookpress, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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