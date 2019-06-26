Маркл, Пэлтроу, Бондарчук и другие звезды, которые выбирают возлюбленных, похожих на своих бывших

Если верить психологам, мы всегда выбираем себе в качестве спутницы или спутника жизни людей похожих друг на друга. Passion.ru решил вспомнить знаменитостей, которые доказывают эту теорию и выбирают (по крайней мере, судя по внешности) буквально клонов своих бывших возлюбленных.