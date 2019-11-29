«Минус 28 килограммов за полгода»: покинутая королем Оксана Воеводина похвасталась стройным телом после родов

«У меня также были проблемы с почками, и я даже попадала 3 раза в больницу по этой причине. Размер ноги увеличился с 38 до 40 размера... Ни в одни свои туфли я не помещалась. Я наносила много крема и масла против растяжек каждый день и ложилась спать только обмазавшись маслами с ног до головы, и благодаря этому у меня нет ни одной растяжки после родов. Сейчас, когда я смотрю в зеркало, я не могу поверить, что все это случилось со мной и что всего полгода назад я была просто огромной женщиной, как в ширину, так и в длину, учитывая мой рост 179 см... Многие спрашивают меня о том, как я вернулась в форму после беременности так быстро — сейчас мой вес составляет 53-54 кг. Конечно, в первую очередь, это стресс.... но в то же время, я очень дисциплинирована в плане питания», — рассказала она.

Напоминим, что 26-летняя модель Оксана Воеводина родила сына Леона от бывшего короля Малайзии Мухаммада V весной 2019 года. Экс-монарх выставил жену из дома, когда она была на четвертом месяце беременности. Российская модель требует от теперь уже бывшего мужа алименты. Недавно монарх прокомментировал ситуацию, в которой оказался из-за любви.