Российский дирижер номинирован на «Грэмми»
Фото: instagram.com/maxim_emelyanychev
Россиянин претендует на приз в категории «Лучшая оперная запись» за оперу Генделя «Агриппина». Он выступает в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Кроме него, за награду в этой номинации поборются американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.
Емельянычев возглавил коллектив Il Pomo D'Oro в 2016 году. Также дирижер руководит Шотландским камерным оркестром.
Емельянычев родился в 1988 году в семье музыкантов. Он окончил Нижегородский музыкальный колледж имени М. А. Балакирева и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Артист - победитель многих международных состязаний, в том числе конкурса пианистов-дирижеров имени Ганса фон Бюлова в Майнингене (Германия), конкурсов клавесинистов в Брюгге (Бельгия) и имени Андрея Волконского в Москве. Он также номинировался на премию «Грэмми» в 2017 году.
Фото: instagram.com/ilpdo
Ранее певец Леонид Агутин остался без «Грэмми». Альбом музыканта La Vida Cosmopolita был заявлен в номинации «Лучший альбом года», а также «Лучший латинский поп-альбом». Его песня из альбома Just a Rainy Day претендовала на победу в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Наконец, клип Агутина под названием Funky Cha был номинирован на премию в номинации «Лучшее видео».
Фото: Instagram/@maxim_emelyanychev, Instagram/@ilpdo
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