Российский дирижер номинирован на «Грэмми»

Россиянин претендует на приз в категории «Лучшая оперная запись» за оперу Генделя «Агриппина». Он выступает в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Кроме него, за награду в этой номинации поборются американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.

Емельянычев возглавил коллектив Il Pomo D'Oro в 2016 году. Также дирижер руководит Шотландским камерным оркестром.