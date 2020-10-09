Леонида Агутина выдвинули на «Грэмми» в пяти номинациях

Леонида Путина выдвинули на «Грэмми» сразу в пяти номинациях. Карьера музыканта, несмотря на возраст, стремительно идет в гору.

Альбом музыканта La Vida Cosmopolita заявлен в номинации «Лучший альбом года», а также «Лучший латинский поп-альбом».

Его песня из альбома Just a Rainy Day заявлена в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка».

Наконец, клип Агутина под названием Funky Cha номинирован на премию в номинации «Лучшее видео».

Проголосовать за Агутина по шорт-листу можно будет 7 декабря.

Стоит отметить, что в этом году на премию «Грэмми» артиста выдвинули в первый раз.

Новый альбом Леонида Агутина вышел в свет 27 марта 2020 года. Он состоит из 11 песен. В записи принимали участие артисты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.