Леонида Агутина выдвинули на «Грэмми» в пяти номинациях
Фото: www.instagram.com/agutinleonid/?hl=ru
Леонида Путина выдвинули на «Грэмми» сразу в пяти номинациях. Карьера музыканта, несмотря на возраст, стремительно идет в гору.
Альбом музыканта La Vida Cosmopolita заявлен в номинации «Лучший альбом года», а также «Лучший латинский поп-альбом».
Его песня из альбома Just a Rainy Day заявлена в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка».
Наконец, клип Агутина под названием Funky Cha номинирован на премию в номинации «Лучшее видео».
Проголосовать за Агутина по шорт-листу можно будет 7 декабря.
Стоит отметить, что в этом году на премию «Грэмми» артиста выдвинули в первый раз.
Новый альбом Леонида Агутина вышел в свет 27 марта 2020 года. Он состоит из 11 песен. В записи принимали участие артисты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.
Фото и видео: Instagram Леонида Агутина
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