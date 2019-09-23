Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала о диетах, избавивших ее от лишнего веса

Звезда ситкома «Счастливы вместе» призналась, что на диетах не сидела, но ограничила себя во многом. Наталья – большая сладкоежка и не смогла отказаться от десертов, но теперь ест их только в первой половине дня.

«Я исключила жареную и продукты, которые плохо усваиваются, - продолжает Бочкарева. - Мясо вообще не очень люблю. Самое главное — это активный образ жизни».

Сбрасывать вес Наталье помогли сразу два танцевальных проекта: «Танцы со звездами» в Москве и такой же в Киеве. Тренировки шли каждый день. Для большего эффекта актриса надевала на руки и ноги утяжелители. В итоге за год она рассталась с почти 60 килограммами и стала весить всего 59.