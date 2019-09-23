Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала о диетах, избавивших ее от лишнего веса

Некоторое время назад Наталья Бочкарева узнала, что неизвестные ей люди выпустили в продажу бешеным тиражом книгу с советами о похудении. Мошенники успешно зарабатывали на имени актрисы, которая за короткое время похудела и избавилась килограммов, набранных после двух беременностей.
В интервью «СтарХиту» 39-летняя актриса рассказала, как боролась с лишним весом. Наталья рассказала, что, когда набрала лишние килограммы, отбоя не было от предложений сняться в разных фильмах.
«Режиссеры видели меня в ролях смешных толстушек – им нравился этот образ. Но я отказывалась, хотела вернуться к прежнему имиджу стройной красотки», - рассказала Наталья изданию.
Звезда ситкома «Счастливы вместе» призналась, что на диетах не сидела, но ограничила себя во многом. Наталья – большая сладкоежка и не смогла отказаться от десертов, но теперь ест их только в первой половине дня.
«Я исключила жареную и продукты, которые плохо усваиваются, - продолжает Бочкарева. - Мясо вообще не очень люблю. Самое главное — это активный образ жизни».
Сбрасывать вес Наталье помогли сразу два танцевальных проекта: «Танцы со звездами» в Москве и такой же в Киеве. Тренировки шли каждый день. Для большего эффекта актриса надевала на руки и ноги утяжелители. В итоге за год она рассталась с почти 60 килограммами и стала весить всего 59.
Похудевшая актриса в то же время отмечает, что не нужно гнаться за худобой. «По своему опыту могу сказать: мужчины тощих не любят. Тело должно быть в тонусе, а не просто кости, покрытые бледной кожей, и унылое лицо с вечно голодным взглядом», - говорит Наталья Бочкарева.
Наталья честно признается, что готовить для себя не любит – ей это не интересно, а семью балует кулинарными изысками. С 12-летним сыном Иваном и 11-летней дочерью Машей Наталья проводит все выходные. С бывшим мужем актриса сохранила нормальные отношения: «Надеюсь, что и он в своей новой семье так же счастлив, как и я», - говорит она.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Наталья Бочкарева
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