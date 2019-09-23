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Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала о диетах, избавивших ее от лишнего веса

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Бочкарева в любом весе популярна у мужчин

Фото: Instagram

Актриса развеяла мифы, на которых от ее имени много лет наживались мошенники.

Некоторое время назад Наталья Бочкарева узнала, что неизвестные ей люди выпустили в продажу бешеным тиражом книгу с советами о похудении. Мошенники успешно зарабатывали на имени актрисы, которая за короткое время похудела и избавилась килограммов, набранных после двух беременностей.

Наталья болтает с телефоном

В интервью «СтарХиту» 39-летняя актриса рассказала, как боролась с лишним весом. Наталья рассказала, что, когда набрала лишние килограммы, отбоя не было от предложений сняться в разных фильмах.

«Режиссеры видели меня в ролях смешных толстушек – им нравился этот образ. Но я отказывалась, хотела вернуться к прежнему имиджу стройной красотки», - рассказала Наталья изданию.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» призналась, что на диетах не сидела, но ограничила себя во многом. Наталья – большая сладкоежка и не смогла отказаться от десертов, но теперь ест их только в первой половине дня.

«Я исключила жареную и продукты, которые плохо усваиваются, - продолжает Бочкарева. - Мясо вообще не очень люблю. Самое главное — это активный образ жизни».

Сбрасывать вес Наталье помогли сразу два танцевальных проекта: «Танцы со звездами» в Москве и такой же в Киеве. Тренировки шли каждый день. Для большего эффекта актриса надевала на руки и ноги утяжелители. В итоге за год она рассталась с почти 60 килограммами и стала весить всего 59.

Похудевшая актриса в то же время отмечает, что не нужно гнаться за худобой. «По своему опыту могу сказать: мужчины тощих не любят. Тело должно быть в тонусе, а не просто кости, покрытые бледной кожей, и унылое лицо с вечно голодным взглядом», - говорит Наталья Бочкарева.

Наталья честно признается, что готовить для себя не любит – ей это не интересно, а семью балует кулинарными изысками. С 12-летним сыном Иваном и 11-летней дочерью Машей Наталья проводит все выходные. С бывшим мужем актриса сохранила нормальные отношения: «Надеюсь, что и он в своей новой семье так же счастлив, как и я», - говорит она.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Наталья Бочкарева

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