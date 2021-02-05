Агния Дитковските впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Ранее сообщалось, что новым избранником Агнии Дитковските стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко. Пара вместе уже несколько месяцев, и недавно они вернулись из романтического отпуска на Мальдивах. Оттуда актриса выложила пост в Instagram c коротким сообщением: «Люблю». Дитковските даже познакомила с новым возлюбленным своего сына — шестилетнего Федю Чадова. Агния и Богдан, к слову, отношений не скрывают: пару частенько видят в заведениях Панченко.

Некоторое время назад появилась информация о второй беременности актрисы и рождении ребенка, однако про отца Агния предпочла не рассказывать.

Напомним, что в июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него малыша. Агния все это никак не комментирует.