Лютаева впервые показала лицо младшего сына Дитковските: «Красавец!»

Напомним, что в июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него ребенка. Сама Агния все это никак не комментирует.

К слову, недавно мы писали, как Дитковските рассказала о воспитании 6-летнего сына. 32-летняя популярная актриса Агния Дитковските рассказала об основных принципах воспитания своего сына Федора от экс-супруга Алексея Чадова.