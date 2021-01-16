Лютаева впервые показала лицо младшего сына Дитковските: «Красавец!»
Фото: @ditkovskyte / Instagram
32-летняя популярная актриса Агния Дитковските, которая не любит говорить о личной жизни. Именно поэтому до сих пор точно неизвестно, кто стал избранником звезды после Алексея Чадова. Однако вскоре появилась информация о второй беременности актрисы и рождении сына. Минувшие выходные оба сына Агнии провели время со звездной бабушкой Татьяной Лютаевой. Под видео, на котором впервые было показано лицо мальчика, Татьяна написала: «Настоящая зима! Крещенские морозы, русская баня, растирание снегом,«Гари Потер». Внуки все это очень любят! Семья, любовь, чистота! Всем желаю! И не забудьте про чистую воду! Очень довольны, кожа как у ребенка!». Фолловеры восхитились юными ценителями бани: «Красавцы! ».
Напомним, что в июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него ребенка. Сама Агния все это никак не комментирует.
К слову, недавно мы писали, как Дитковските рассказала о воспитании 6-летнего сына. 32-летняя популярная актриса Агния Дитковските рассказала об основных принципах воспитания своего сына Федора от экс-супруга Алексея Чадова.
Фото: @tanialyutaeva / Instagram
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