Агния Дитковските рассекретила новый роман?

Некоторое время назад появилась информация о второй беременности актрисы и рождении ребенка, однако про отца Агния предпочла не рассказывать.

Напомним, что в июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него малыша. Агния все это никак не комментирует.

К слову, недавно мы писали, как Агния Дитковските блеснула длинными стройными ногами в новой фотосессии: «Огонь». Актриса поделилась необычной и эффектной фотографией в своем блоге.