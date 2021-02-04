Агния Дитковските рассекретила новый роман?
Фото: @ditkovskyte / Instagram
Как сообщает издание PEOPLETALK, актриса впервые после развода с Алексеем Чадовым вступила в серьезные отношения. По приведенным данным, избранником Агнии стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко. Пара вместе уже несколько месяцев, и недавно они вернулись из романтического отпуска на Мальдивах. Оттуда актриса выложила пост в Instagram c коротким сообщением: «Люблю». Агния Дитковските даже познакомила с новым возлюбленным своего сына — шестилетнего Федю Чадова. Агния и Богдан, к слову, отношений не скрывают: пару частенько видят в заведениях Панченко. А недавно хроникер издания застал их за поцелуями в ресторане Koji.
Некоторое время назад появилась информация о второй беременности актрисы и рождении ребенка, однако про отца Агния предпочла не рассказывать.
Напомним, что в июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него малыша. Агния все это никак не комментирует.
К слову, недавно мы писали, как Агния Дитковските блеснула длинными стройными ногами в новой фотосессии: «Огонь». Актриса поделилась необычной и эффектной фотографией в своем блоге.
Фото и видео: @ditkovskyte / Instagram
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