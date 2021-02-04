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Агния Дитковските рассекретила новый роман?

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Агния Дитковските

Фото: @ditkovskyte / Instagram

32-летняя популярная актриса Агния Дитковските не любит говорить о личной жизни.

Как сообщает издание PEOPLETALK, актриса впервые после развода с Алексеем Чадовым вступила в серьезные отношения. По приведенным данным, избранником Агнии стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко. Пара вместе уже несколько месяцев, и недавно они вернулись из романтического отпуска на Мальдивах. Оттуда актриса выложила пост в Instagram c коротким сообщением: «Люблю». Агния Дитковските даже познакомила с новым возлюбленным своего сына — шестилетнего Федю Чадова. Агния и Богдан, к слову, отношений не скрывают: пару частенько видят в заведениях Панченко. А недавно хроникер издания застал их за поцелуями в ресторане Koji.

Некоторое время назад появилась информация о второй беременности актрисы и рождении ребенка, однако про отца Агния предпочла не рассказывать.

Напомним, что в июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него малыша. Агния все это никак не комментирует.

К слову, недавно мы писали, как Агния Дитковските блеснула длинными стройными ногами в новой фотосессии: «Огонь». Актриса поделилась необычной и эффектной фотографией в своем блоге.

Фото и видео: @ditkovskyte / Instagram

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