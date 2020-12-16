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79-летнего дизайнера Питера Найгарда арестовали по обвинению в торговле людьми

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Питер Найгард

Фото: East News

Слушания по делу Найгарда начались год назад, когда против него выступили больше 50 женщин.

Дизайнер Питер Найгард, глава модной корпорации Nygard International, лишился работы после того, как его обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних. Также на пожилого мэтра индустрии моды в полицию пожаловались 57 пострадавших женщин.

Дело 79-летнего модельера рассматривают уже год. И теперь стало известно, что его арестовали, сообщает The Guardian. Найгарда обвиняют в изнасилованиях, домогательствах и торговле людьми, которыми, по версии следствия, он занимался 40 лет.

Год назад, когда история получила огласку, Питер Найгард добровольно покинул пост в корпорации и лишился права ее владения, чтобы не ставить под удар тысячи сотрудников.

Напомним, в 2019 году прогремел скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненном в изнасилованиях и домогательствах. Тогда против него выступили многие известные женщины: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Лорен Сиван, Ромола Гарай, Жюдит Годреш, Леа Сейду, Кара Делевинь и другие.

Продюсер готов был заплатить круглую сумму жертвам, чтобы они отказались от обвинений. Но в итоге Вайнштейна признали виновным и приговорили к сроку, который многие расценили как пожизненный.

Фото: Getty Images, East News

Видео: CBC News

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