79-летнего дизайнера Питера Найгарда арестовали по обвинению в торговле людьми

Дизайнер Питер Найгард, глава модной корпорации Nygard International, лишился работы после того, как его обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних. Также на пожилого мэтра индустрии моды в полицию пожаловались 57 пострадавших женщин.

Дело 79-летнего модельера рассматривают уже год. И теперь стало известно, что его арестовали, сообщает The Guardian. Найгарда обвиняют в изнасилованиях, домогательствах и торговле людьми, которыми, по версии следствия, он занимался 40 лет.

Год назад, когда история получила огласку, Питер Найгард добровольно покинул пост в корпорации и лишился права ее владения, чтобы не ставить под удар тысячи сотрудников.

Напомним, в 2019 году прогремел скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненном в изнасилованиях и домогательствах. Тогда против него выступили многие известные женщины: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Лорен Сиван, Ромола Гарай, Жюдит Годреш, Леа Сейду, Кара Делевинь и другие.

Продюсер готов был заплатить круглую сумму жертвам, чтобы они отказались от обвинений. Но в итоге Вайнштейна признали виновным и приговорили к сроку, который многие расценили как пожизненный.