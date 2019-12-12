Харви Вайнштейн заплатит 30-ти своим жертвам $25 млн за отказ от обвинений в домогательствах
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Фото: EAST NEWS
Разбирательство по делу известного голливудского продюсера — 67-летнего Харви Вайнштена, обвиняемого в сексуальных домогательствах, длится уже более года.
За это время конфликт с многими заявительницами удалось решить в досудебном порядке. За отказ в обвинениях 30 женщин получат в общей сложности $25 млн. но эту огромную сумму выплатит не сам скандальный режиссер и не его обанкротившаяся кинокомпания, а страховая компания. Харви Вайнштейн вину так и не признал.
Однако некоторые женщины, выступающие в суде против Вайнштейна, от денег отказались. Всего за два года около 80 женщин заявили, что продюсер в разное время приставал к ним с непристойными предложениями. Многих Вайнштейн шантажировал тем, что без лояльного отношения к нему у многих молодых актрис нет будущего в киноиндустрии.
Фото: Getty Images
О домогательствах Вайнштейна рассказали такие звезды, как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Лорен Сиван, Ромола Гарай, Жюдит Годреш, Леа Сейду, Кара Делевинь и многие другие. О приставаниях поведала даже российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе.
Поведение Вайнштейна осудили Мишель Обама, Кевин Смит, Кейт Бланшет, Бен Аффлек и другие знаменитости. Скандал поставил крест на успешной карьере Вайнштейна.
Однако известный российский режиссер Андрей Кончаловский высказался о своем голливудского коллеги. Он отметил, что это в природе мужчины приставать к женщинам.
Фото: Instagram, East News, Kinopoisk.ru, Getty Images, Heather Ikei/ Global Look press
Видео: ABC News
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