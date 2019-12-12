Харви Вайнштейн заплатит 30-ти своим жертвам $25 млн за отказ от обвинений в домогательствах

За это время конфликт с многими заявительницами удалось решить в досудебном порядке. За отказ в обвинениях 30 женщин получат в общей сложности $25 млн. но эту огромную сумму выплатит не сам скандальный режиссер и не его обанкротившаяся кинокомпания, а страховая компания. Харви Вайнштейн вину так и не признал.

Однако некоторые женщины, выступающие в суде против Вайнштейна, от денег отказались. Всего за два года около 80 женщин заявили, что продюсер в разное время приставал к ним с непристойными предложениями. Многих Вайнштейн шантажировал тем, что без лояльного отношения к нему у многих молодых актрис нет будущего в киноиндустрии.