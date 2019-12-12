passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Харви Вайнштейн заплатит 30-ти своим жертвам $25 млн за отказ от обвинений в домогательствах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Вайнштейн вину не признал

Фото: EAST NEWS

Но нашлись и те женщины, кто отказался от денег и решил идти до конца против продюсера.

Разбирательство по делу известного голливудского продюсера — 67-летнего Харви Вайнштена, обвиняемого в сексуальных домогательствах, длится уже более года.

За это время конфликт с многими заявительницами удалось решить в досудебном порядке. За отказ в обвинениях 30 женщин получат в общей сложности $25 млн. но эту огромную сумму выплатит не сам скандальный режиссер и не его обанкротившаяся кинокомпания, а страховая компания. Харви Вайнштейн вину так и не признал.

Однако некоторые женщины, выступающие в суде против Вайнштейна, от денег отказались. Всего за два года около 80 женщин заявили, что продюсер в разное время приставал к ним с непристойными предложениями. Многих Вайнштейн шантажировал тем, что без лояльного отношения к нему у многих молодых актрис нет будущего в киноиндустрии.

Джорджина Чапман подала на развод с мужем после скандала

Фото: Getty Images

О домогательствах Вайнштейна рассказали такие звезды, как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Лорен Сиван, Ромола Гарай, Жюдит Годреш, Леа Сейду, Кара Делевинь и многие другие. О приставаниях поведала даже российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе.

Поведение Вайнштейна осудили Мишель Обама, Кевин Смит, Кейт Бланшет, Бен Аффлек и другие знаменитости. Скандал поставил крест на успешной карьере Вайнштейна.

Однако известный российский режиссер Андрей Кончаловский высказался о своем голливудского коллеги. Он отметил, что это в природе мужчины приставать к женщинам.

Фото: Instagram, East News, Kinopoisk.ru, Getty Images, Heather Ikei/ Global Look press

Видео: ABC News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!