70-летняя Алла Пугачева сделала стильное монохромное селфи и анонсировала показ своего концерта
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Примадонна обрадовала поклонников.
«Все те, кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт, смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября. СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ», — написала она.
Фото и видео: instagram
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