Шоу Примадонны за 300 тысяч: в Сети обсуждают баснословно дорогие билеты на концерт Аллы Пугачевой в Кремле

17 апреля в Кремлевском дворце состоится первое за долгое время шоу Примадонны российской эстрады — «Алла Пугачева P. S.». Звезда отказывалась петь перед широкой публикой около десяти лет, но в честь своего 70-летия решила порадовать поклонников, чем создала небывалый ажиотаж.
На официальном сайте билеты давно раскуплены, зато перекупщики с радостью готовы предложить желающим «дефицитный товар», цена которого превышает номинальную, а в некоторых случаях — просто зашкаливает.
Билеты на хорошие места — в первые три ряда партера, — которые продавались изначально по 70 тысяч рублей, теперь продают по 300 тысяч рублей, передает ресурс Medialeaks.
Самые дешевые билеты можно купить за 11-12 тысяч, но увидеть Примадонну с этих мест можно будет весьма условно.
Пользователи Сети возмущены ценами:
Источники издания «Москвич Mag» тем временем предупреждают: покупая билет в Сети, довольно легко попасться на удочку мошенников.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Anatoly Lomokhov/globallookpress, сайт Кремлевского дворца, instagram