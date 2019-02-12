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Шоу Примадонны за 300 тысяч: в Сети обсуждают баснословно дорогие билеты на концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева готовится отпраздновать юбилей концертом в Кремле

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Желающим хорошо рассмотреть Аллу Пугачеву на сцене Кремля придется отдать за это крупную сумму.

17 апреля в Кремлевском дворце состоится первое за долгое время шоу Примадонны российской эстрады — «Алла Пугачева P. S.». Звезда отказывалась петь перед широкой публикой около десяти лет, но в честь своего 70-летия решила порадовать поклонников, чем создала небывалый ажиотаж.

На официальном сайте билеты давно раскуплены, зато перекупщики с радостью готовы предложить желающим «дефицитный товар», цена которого превышает номинальную, а в некоторых случаях — просто зашкаливает.

Билеты на хорошие места — в первые три ряда партера, — которые продавались изначально по 70 тысяч рублей, теперь продают по 300 тысяч рублей, передает ресурс Medialeaks.

Самые дешевые билеты можно купить за 11-12 тысяч, но увидеть Примадонну с этих мест можно будет весьма условно.

Пользователи Сети возмущены ценами:

Источники издания «Москвич Mag» тем временем предупреждают: покупая билет в Сети, довольно легко попасться на удочку мошенников.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Anatoly Lomokhov/globallookpress, сайт Кремлевского дворца, instagram

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