Шоу Примадонны за 300 тысяч: в Сети обсуждают баснословно дорогие билеты на концерт Аллы Пугачевой в Кремле

17 апреля в Кремлевском дворце состоится первое за долгое время шоу Примадонны российской эстрады — «Алла Пугачева P. S.». Звезда отказывалась петь перед широкой публикой около десяти лет, но в честь своего 70-летия решила порадовать поклонников, чем создала небывалый ажиотаж.

На официальном сайте билеты давно раскуплены, зато перекупщики с радостью готовы предложить желающим «дефицитный товар», цена которого превышает номинальную, а в некоторых случаях — просто зашкаливает.