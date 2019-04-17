Алла Пугачева выступила в Кремле с детьми и внуками

Накануне вечером в Кремлевском дворце состоялся большой сольный концерт Аллы Пугачевой, который она приурочила к своему 70-летнему юбилею. Певица объявила о завершении карьеры и гастролей еще 10 лет назад, но ее поклонники не теряли надежды вновь увидеть ее на сцене – и их мечта исполнилась.

К концерту Примадонна готовилась несколько месяцев, о ее юбилее и выступлении в Кремле говорили весь апрель. Певица усердно занималась вокалом и отрабатывала все номера. Особенно поразили публику ее костюмы и прически – пышные юбки, привычные начесы и нетрадиционные хвостики. На сцене Пугачева была по-настоящему счастлива.