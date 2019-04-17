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Алла Пугачева выступила в Кремле с детьми и внуками

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дети и внуки Примадонны перед выходом на сцену в Кремле

Фото: Instagram
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Так Примадонна хотела оставить у потомков память о себе и о совместном выходе на сцену.

Накануне вечером в Кремлевском дворце состоялся большой сольный концерт Аллы Пугачевой, который она приурочила к своему 70-летнему юбилею. Певица объявила о завершении карьеры и гастролей еще 10 лет назад, но ее поклонники не теряли надежды вновь увидеть ее на сцене – и их мечта исполнилась.

К концерту Примадонна готовилась несколько месяцев, о ее юбилее и выступлении в Кремле говорили весь апрель. Певица усердно занималась вокалом и отрабатывала все номера. Особенно поразили публику ее костюмы и прически – пышные юбки, привычные начесы и нетрадиционные хвостики. На сцене Пугачева была по-настоящему счастлива.

В конце выступления с Примадонной вышли муж Максим Галкин, дети Кристина, Лиза, Гарри и внуки – Никита, Дэни и Клавдия. Вместе они исполнили песню, которая стала символом всего ее творчества «Женщина, которая поет».

«Я хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты и записи, но у них нет ассоциации, что я та женщина. Я выступаю, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне», — сказала Алла Борисовна.

Во время концерта публика встречала каждый ее выход на сцену овациями, а артистка с радостью общалась с залом и благодарила за многолетнюю поддержку и любовь, сообщает «СтарХит».

На концерт приехали друзья и коллеги Примадонны – Филипп Киркоров с детьми, Галина Волчек, Светлана Лобода, Ирина Мирошниченко, Анастасия Волочкова, Катя Лель, Александр Васильев и другие знаменитости.

Алла и Филипп

Фото: Instagram

Бывший супруг после концерта отправился за кулисы и поздравил Пугачеву с успехом. После Филипп поделился эмоциями в Instagram: «Браво, Алла! Усталая, но счастливая. Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна десять лет! Голос, звучавший живьем два часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты с нами. Была, есть и будешь».

Зрители, побывавшие на концерте Пугачевой, также были в неописуемом восторге. За ночь в социальных сетях появились десятки видеороликов, записанных в Кремле, и комментарии: «Спасибо, что моя мечта исполнилась!», «Мы так долго ждали этого!».

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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