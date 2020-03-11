ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса

В среду, 11 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в беседе с представителями прессы, что положение с коронавирусом в мире «может быть охарактеризовано как пандемия».

На данный момент в мире насчитывается более 118 тысяч пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Гебрейесус подчеркнул, что количество стран с зафиксированным присутствием вируса утроилось, а всего за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз.

По последним сводкам, в России за последние сутки обнаружено восемь новых заразившихся коронавирусом — 6 в Москве и 2 — в Московской области. Все они — граждане России, вернувшиеся из Италии.