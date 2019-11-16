56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедом

Актер Михаил Ефремов и его экс-супруга Евгения Добровольская стали дедушкой и бабушкой. Новым статусом их наделил 28-летний сын Николай и его жена Влада Киселева.

Девочку назвали Аллой, в честь прабабушки Аллы Покровской. Мама Михаила Ефремова ушла из жизни летом 2019 года.