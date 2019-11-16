56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедом
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Актер Михаил Ефремов и его экс-супруга Евгения Добровольская стали дедушкой и бабушкой. Новым статусом их наделил 28-летний сын Николай и его жена Влада Киселева.
Девочку назвали Аллой, в честь прабабушки Аллы Покровской. Мама Михаила Ефремова ушла из жизни летом 2019 года.
У Михаила Ефремова есть 6 детей от разных женщин. Старшего сына Никиту, который пошел по стопам отца и стал актером, Михаилу родила вторая супруга Ася Воробьева. Евгения Добровольская стала его третьей женой. Четвертая осчастливила актриса Ксения Качалина осчастливила Ефремова дочерью Анной-Марией. В пятом браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой у актера растут три ребенка – Вера, Надежда и Борис.
Евгения Добровольская тоже многодетная мать. У каждого ее ребенка разные отцы: актеры Вячеслав Баранов, Михаил Ефремов, Ярослав Бойко и кинооператор Дмитрий Мананников.
Николай Ефремов стал актером, как и его родители. А с будущей супругой, которая старше него на четыре года, он познакомился пять лет назад.
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Genrietta Peryan/ Global look press
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