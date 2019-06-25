Мать Михаила Ефремова ушла из жизни в возрасте 81 года

В Москве умерла народная артистка СССР и мать актера Михаила Ефремова – Алла Покровская. Ей был 81 год. Об уходе актрисы сообщил театр «Современник», в котором она служила долгие годы.

«Сегодня не стало Аллы Борисовны Покровской. Для «Современника» ее уход - огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр. Большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись на десятилетия ее работы именно в «Современнике». Алла Борисовна - не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике. Покровская - аналитик каждой своей роли. Она умела поэзию профессии поверять безупречной аналитикой. Умение осмыслить свое дело сделало Покровскую блистательным педагогом, лучшей среди равных в этом деле. Наши соболезнования Михаилу Олеговичу Ефремову, всей семье», - говорится на официальной странице театра в социальной сети.