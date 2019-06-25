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Мать Михаила Ефремова ушла из жизни в возрасте 81 года

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Покровская

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Народная артистка СССР Алла Покровская скончалась 25 июня.

В Москве умерла народная артистка СССР и мать актера Михаила Ефремова – Алла Покровская. Ей был 81 год. Об уходе актрисы сообщил театр «Современник», в котором она служила долгие годы.

«Сегодня не стало Аллы Борисовны Покровской. Для «Современника» ее уход - огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр. Большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись на десятилетия ее работы именно в «Современнике». Алла Борисовна - не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике. Покровская - аналитик каждой своей роли. Она умела поэзию профессии поверять безупречной аналитикой. Умение осмыслить свое дело сделало Покровскую блистательным педагогом, лучшей среди равных в этом деле. Наши соболезнования Михаилу Олеговичу Ефремову, всей семье», - говорится на официальной странице театра в социальной сети.

Алла Покровская родилась в Москве в 1937 году, в семье, где и мать, и отец были режиссерами. Актрисой мечтала стать с детства, но родители были против. Проучившись год на филологическом факультете, Алла Покровская бросила вуз и стала заниматься в театральном кружке. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ.

Алла Покровская сыграла в 47 фильмах, самые известные из которых «Охота на лис», «Следствие ведут знатоки: ответный удар», «Дневной поезд».

Играла на сценах театров «Современник», «Табакерка», МХТ им. Чехова. Единственным мужем Аллы Борисовны был актер и режиссер Олег Ефремов, с которым у них родился сын Михаил.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press

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