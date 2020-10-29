Снова свободен: 56-летний Брэд Питт расстался с 27-летней копией Ирины Шейк

Отметим, информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью Николь Потуральски, появилась летом. Карьера девушки началась в 13 лет, когда ее во время отдыха в Диснейленде заметил модельный агент. Сегодня Николь сотрудничает сразу с тремя крупными агентствами. Позднее СМИ стало известно, что подруга оскароносного актера Брэда Питта имеет небольшой секрет от публики: она давно замужем и воспитывает семилетнего сына. Знакомые девушки и ее мужа утверждают, что брак супругов открытый, и отношения на стороне никак не вредят семейной идиллии, но это ничуть не уменьшает пикантность ситуации, ведь Брэд давний друг 68-летнего бизнесмена Роналда Мэри, который и является мужем красотки Николь.

«Роланд — очень философский парень. Он был женат несколько раз, у него пятеро детей. Он не заинтересован в негативе или ревности. Они все еще женаты, но их отношения можно охарактеризовать как открытый брак», — поделился подробностями с MailOnline один из друзей ресторатора.

Напомним, что Брэд Питт женился на Анджелине Джоли в 2014-м, а расстались они в 2016 году. Сейчас экс-супруги вместе воспитывают 18-летнего сына Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло, 11-летних близнецов Вивьен и Нокса. С самого развода пары не утихают слухи о том, что они собираются сойтись.