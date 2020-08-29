Новая пассия Брэда Питта оказалась замужней женщиной: есть сын, муж отказывается от комментариев

Оказалось, что Потуральски замужем. Супругом модели является 68-летний владелец берлинского ресторана «Borchardt» Роналд Мэри. По информации издания MailOnline, именно в этом ресторане Брэд и познакомился с Николь. Их первая встреча произошла в прошлом году, и модель оставила актеру свой номер телефона. Спустя несколько недель Потуральски встретилась с Питтом в Лос-Анджелесе, куда приехала на фотосессию.

Николь оказалась не просто замужней женщиной, но и матерью сына Роланда Мэри Эмиля. Мальчику 7 лет, и в этом году он идет в школу. Супруг модели отказывается от каких-либо комментариев для прессы.

«Роланд — очень философский парень. Он был женат несколько раз, у него пятеро детей. Он не заинтересован в негативе или ревности. Они все еще женаты, но их отношения можно охарактеризовать как «открытый брак», — поделился подробностями с MailOnline один из друзей ресторатора.

Информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью Николь Потуральски появилась 27 августа. Карьера девушки началась в 13 лет, когда ее во время отдыха в Диснейленде заметил модельный агент. Сегодня Николь сотрудничает сразу с тремя крупными агентствами.