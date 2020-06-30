Брэд Питт провел два часа с Анджелиной Джоли в ее новом доме

Бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт впервые после развода навестил ее в Лос-Анджелесском доме, который она приобрела за 24 миллиона долларов, и провел с ней около двух часов, пишет издание DailyMail. После этого он оседлал мотоцикл и уехал.

В качестве возможной причины воссоединения экс-супругов сплетники называют приближающуюся вечеринку в честь дня рождения их близнеков Вивьен и Нокса — детям исполнится по 12 лет 12 июля.

Джоли и Питт поженились в 2014-м и расстались в 2016 году.

Сейчас они вместе воспитывают 18-летнего сына Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло, 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.