Брэд Питт провел два часа с Анджелиной Джоли в ее новом доме
56-летний Брэд Питт был замечен возле дома 45-летней Анджелины Джоли впервые за долгое время.
Бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт впервые после развода навестил ее в Лос-Анджелесском доме, который она приобрела за 24 миллиона долларов, и провел с ней около двух часов, пишет издание DailyMail. После этого он оседлал мотоцикл и уехал.
В качестве возможной причины воссоединения экс-супругов сплетники называют приближающуюся вечеринку в честь дня рождения их близнеков Вивьен и Нокса — детям исполнится по 12 лет 12 июля.
Джоли и Питт поженились в 2014-м и расстались в 2016 году.
Сейчас они вместе воспитывают 18-летнего сына Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло, 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.
Фото и видео: Globallookpress
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