56-летний Брэд Питт закрутил роман с немецкой Ириной Шейк?

Весной, когда почти весь мир сидел на карантине, Брэд Питт начал регулярно навещать Анджелину Джоли. Поклонники пары встрепенулись: неужели они снова вместе? Но - нет. Актер нашел замену бывшей супруге, и ей стала немецкая модель Николь Потуральски. Если верить сообщениям таблоидов, таких как Entertainment Tonight и Us Weekly, пара находится сейчас на юге Франции - их видели в аэропорту Париж-Ле-Бурже при посадке на частный борт.

Николь - успешная модель. Она участвует в показах, снимается для глянца, знает пять языков. А еще - на части фотографий она очень похожа на Ирину Шейк, на части - на Джессику Бил, таблоиды также приписывают ей сходство с Анджелиной Джоли.