56-летний Брэд Питт закрутил роман с немецкой Ириной Шейк?
Фото: Imagespace/Globallookpress
Весной, когда почти весь мир сидел на карантине, Брэд Питт начал регулярно навещать Анджелину Джоли. Поклонники пары встрепенулись: неужели они снова вместе? Но - нет. Актер нашел замену бывшей супруге, и ей стала немецкая модель Николь Потуральски. Если верить сообщениям таблоидов, таких как Entertainment Tonight и Us Weekly, пара находится сейчас на юге Франции - их видели в аэропорту Париж-Ле-Бурже при посадке на частный борт.
Николь - успешная модель. Она участвует в показах, снимается для глянца, знает пять языков. А еще - на части фотографий она очень похожа на Ирину Шейк, на части - на Джессику Бил, таблоиды также приписывают ей сходство с Анджелиной Джоли.
Николь, она же Нико Мэри, работает сразу с тремя агенствами - A Management, Official Models New York, NEXT Models Los Angeles. Ее карьера началась, когда ей было 13 лет, скаут встретил ее в Диснейленде.
Кого Николь напоминает вам?
Фото и видео: Instagram/@nico.potur, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!