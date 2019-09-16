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«Рука Творца»: 46-летняя Мария Миронова сделала селфи без макияжа и засветила на фото «тайного мужа»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Миронова

Фото: Instagram Марии Мироновой

Поклонники Марии Мироновой узнали два новых факта об отце ее будущего ребенка.

Селфи, на котором беременная актриса Мария Миронова запечатлела себя без макияжа, вызвало новую волну интереса со стороны подписчиков блога и СМИ.

«Рука Творца🙌❤❤❤❤#посейдон», — написала актриса под фото, намекнув, что с ней — отец ее будущего ребенка.

По виду мужской кисти, присутствующей на снимке, подписчики сделали вывод: избранник Марии — а) молод, б) женат.

Лица отца своего будущего ребенка актриса не показывает, отмечая лишь, что никакого отношения к кинопроизводству он не имеет. Поклонники, которые пристально следят за ее блогом, видели лишь его бровь и часть лба. Ранее пресса приписывала ей в мужья актера Алексея Макарова, она это факт отрицала.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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