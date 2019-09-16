«Рука Творца»: 46-летняя Мария Миронова сделала селфи без макияжа и засветила на фото «тайного мужа»

По виду мужской кисти, присутствующей на снимке, подписчики сделали вывод: избранник Марии — а) молод, б) женат.

Лица отца своего будущего ребенка актриса не показывает, отмечая лишь, что никакого отношения к кинопроизводству он не имеет. Поклонники, которые пристально следят за ее блогом, видели лишь его бровь и часть лба. Ранее пресса приписывала ей в мужья актера Алексея Макарова, она это факт отрицала.