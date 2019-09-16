«Рука Творца»: 46-летняя Мария Миронова сделала селфи без макияжа и засветила на фото «тайного мужа»

Селфи, на котором беременная актриса Мария Миронова запечатлела себя без макияжа, вызвало новую волну интереса со стороны подписчиков блога и СМИ.
«Рука Творца🙌❤❤❤❤#посейдон», — написала актриса под фото, намекнув, что с ней — отец ее будущего ребенка.
По виду мужской кисти, присутствующей на снимке, подписчики сделали вывод: избранник Марии — а) молод, б) женат.
Лица отца своего будущего ребенка актриса не показывает, отмечая лишь, что никакого отношения к кинопроизводству он не имеет. Поклонники, которые пристально следят за ее блогом, видели лишь его бровь и часть лба. Ранее пресса приписывала ей в мужья актера Алексея Макарова, она это факт отрицала.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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