«Просто стыдно за него»: Любовь Толкалина ответила на откровения британского поклонника

«"Hahahaha!!! Rule Britannia! Our flag has never looked so good! (Английский флаг никогда не выглядел лучше!)" — как говорит мой британский друг. Кстати самое время сказать, что это вовсе не телеведущий нтв Джон Уоррен, как бы он не использовал мое имя в целях рекламы самого себя и своей передачи... было бы не лишним напомнить этому джентельмену что подобное поведение не достойно звания джентельмена... и мужчины вообще.... рассказывать на обложках журналов во всеуслышание о личных отношениях, тем более о тех, которых по сути не было это просто ФУ. называется простым словом — мерзость. Желаю искренне этому предприимчивому человеку счастья в личной жизни и поводов для публикаций, не связанных с эксплуатацией известности посторонних людей... очень жаль... и просто стыдно за него», — написала она в блоге.