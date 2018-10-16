logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стильные и счастливые: Хью Джекман и его 62-летняя жена посетили благотворительное мероприятие в Нью-Йорке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дебора-Ли Фернесс и Хью Джекман

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Нью-Йорке прошла церемония вручения премий Golden Heart Awards.

Во вторник, 16 октября, в Нью-Йорке состоялся благотворительный вечер Golden Heart Awards, который ежегодно проводится при поддержке благотворительного фонда God's Love We Deliver — организации, которая на протяжении 20 лет занимается доставкой бесплатных ланчей для людей с неизлечимыми болезнями. На мероприятии были замечены Анна Винтур, Приянка Чопра, Наоми Уоттс, Эшли Грэм, Иман Абдулмаджид и другие звезды.

Одной из ярких пар стали 50-летний Хью Джекман и его 62-летняя жена Дебора-Ли Фернесс. Эти двое не устают излучать оптимизм даже на 22-м году брака. Актер души не чает в своей «невестушке» (так он нежно назвал жену в Instagram), ей он обязан не только успешной карьерой (она выступает в качестве его продюсера), но и жизнью: именно она обнаружила рак кожи, с которым мужчина борется и по сей день.

Эта церемония, на которой традиционно отмечают известных филантропов, стала особенной для Хью: он получил специальную награду, вручаемую модным брендом Michael Kors с 2016 года.

Американский дизайнер и сам присутствовал на церемонии, с удовольствием отмечая вещи из созданных им коллекций на приглашенных дамах.

Фото: AUG/face to face/Sonia Moskowitz/globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Победителем шоу «Голос. 60+» стала Лидия Музалева
Тест: узнайте, на какую голливудскую звезду вы похожи