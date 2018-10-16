Стильные и счастливые: Хью Джекман и его 62-летняя жена посетили благотворительное мероприятие в Нью-Йорке

Во вторник, 16 октября, в Нью-Йорке состоялся благотворительный вечер Golden Heart Awards, который ежегодно проводится при поддержке благотворительного фонда God's Love We Deliver — организации, которая на протяжении 20 лет занимается доставкой бесплатных ланчей для людей с неизлечимыми болезнями. На мероприятии были замечены Анна Винтур, Приянка Чопра, Наоми Уоттс, Эшли Грэм, Иман Абдулмаджид и другие звезды.

Одной из ярких пар стали 50-летний Хью Джекман и его 62-летняя жена Дебора-Ли Фернесс. Эти двое не устают излучать оптимизм даже на 22-м году брака. Актер души не чает в своей «невестушке» (так он нежно назвал жену в Instagram), ей он обязан не только успешной карьерой (она выступает в качестве его продюсера), но и жизнью: именно она обнаружила рак кожи, с которым мужчина борется и по сей день.