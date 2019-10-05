«Обмолвилась, что помолвлены»: 18-летняя дочь Любови Толкалиной объявила о скорой свадьбе и показала жениха

Совсем скоро 18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского попрощается со статусом незамужней девушки. Об этом Мария сообщила сама, в своем блоге.

«Мне тут нашептывают на ушко.... Разное... интересное. Обмолвилась, что помолвлены)))», — написала она.