«Обмолвилась, что помолвлены»: 18-летняя дочь Любови Толкалиной объявила о скорой свадьбе и показала жениха
Совсем скоро 18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского попрощается со статусом незамужней девушки. Об этом Мария сообщила сама, в своем блоге.
«Мне тут нашептывают на ушко.... Разное... интересное. Обмолвилась, что помолвлены)))», — написала она.
Молодого человека зовут Никита Кузьмин, в свои 26 лет он уже является руководителем IT-компании, которую сам основал. Вместе влюбленные уже несколько лет, но общественность об их романе узнала в конце весны этого года.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Никита не любит со мной фотографироваться.. Поэтому на всех фотографиях с ним, мы живём не в России, мы живём в суверенном государстве- Шок-контентия. А вы в какой стране живёте, друзья? Может мы соотечественники? #мариямихалкова #мариямихалковакончаловская #путешествия #мойновыйгород #санктпетербург #шокконтент
Сейчас Мария много времени проводит в Санкт-Петербурге, увлечена иллюстрацией и дизайном одежды.
Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!