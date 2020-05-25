36-летняя звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась коронавирусом

36-летняя Дарья Мороз заразилась коронавирусом. Тест на COVID-19 она сдала несколько дней назад, и 22 мая получила результат. Из-за положительного теста и ухудшившегося состояния здоровья звезда «Содержанок» пропустила финал шоу «Танцы со звездами».

Дарья стала не первой участницей проекта, кто столкнулся с COVID-19. Несколькими днями ранее «Танцы со звездами» покинула актриса Алена Бабенко, у которой также диагностировали «корону». Она самоизолировалась сразу, как только почувствовала недомогаение.

А еще раньше коронавирусом заразилась 33-летняя звезда «Орла и Решки» Мария Ивакова. Она переносила болезнь бессимптомно, а после скорого выздоровления рассказала, чем лечилась от COVID-19.

По данным на 25 мая 2020 года, в России зафиксировали 353 427 случаев заражения коронавирусом.