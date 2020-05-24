Алена Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса
Фото: Пресс-служба
Уже в это воскресенье, 24 мая, состоится долгожданный финал одиннадцатого сезона проекта «Танцы со звездами». К сожалению, пара Алена Бабенко-Максим Петров не смогут побороться за главный приз, поскольку пара выбыла по состоянию здоровья актрисы. В своем Instagram звезда театра и кино призналась — всему виной коронавирус: «Всем привет! Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания... Также, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект «Танцы со звёздами»... Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят🤗 Но...сейчас этот касается всех... Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету😌 К сожалению это оказался тот самый 👑🦠».
«Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь, скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся...😢 Я благодарна моему изумительному партнёру Максиму Петрову @maxim__petrov, талантливейшему хореографу Родиону Барышеву @rodion_baryshev, всем зрителям отдельное спасибо за поддержку!!!! Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой!Остальное все ерунда 💃🏻», — обратилась к подписчикам Алена.
Отметим, что телеведущая Мария Ивакова и ее партнер Евгений Папунаишвили также были отстранены от участия в шоу «Танцы со звездами» из-за положительного анализа на COVID-19. Мария уже вылечилась и сообщила подписчикам, что в финальном выпуске проекта выйдет на паркет для показательного, а не конкурсного, выступления.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: Россия 1
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