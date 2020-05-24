Алена Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса

«Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь, скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся...😢 Я благодарна моему изумительному партнёру Максиму Петрову @maxim__petrov, талантливейшему хореографу Родиону Барышеву @rodion_baryshev, всем зрителям отдельное спасибо за поддержку!!!! Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой!Остальное все ерунда 💃🏻», — обратилась к подписчикам Алена.

Отметим, что телеведущая Мария Ивакова и ее партнер Евгений Папунаишвили также были отстранены от участия в шоу «Танцы со звездами» из-за положительного анализа на COVID-19. Мария уже вылечилась и сообщила подписчикам, что в финальном выпуске проекта выйдет на паркет для показательного, а не конкурсного, выступления.