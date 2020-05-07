33-летняя участница шоу «Танцы со звездами» Мария Ивакова заразилась коронавирусом

В воскресенье, 3 мая, очередной выпуск одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами» прошел без участия Марии Иваковой и ее партнера Евгения Папунаишвили. Пара была временно отстранена от участия из-за того, что тест телеведущей на COVID-19 был направлен на дополнительную верификацию. Спустя несколько дней Мария получила результаты тестирования.

«Все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю», — написала она в Instagram.