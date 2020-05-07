33-летняя участница шоу «Танцы со звездами» Мария Ивакова заразилась коронавирусом
В воскресенье, 3 мая, очередной выпуск одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами» прошел без участия Марии Иваковой и ее партнера Евгения Папунаишвили. Пара была временно отстранена от участия из-за того, что тест телеведущей на COVID-19 был направлен на дополнительную верификацию. Спустя несколько дней Мария получила результаты тестирования.
«Все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю», — написала она в Instagram.
«У моего партнера по танцам все тесты отрицательные, как и у моего бойфренда. Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звездами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить — не знаю. Буду вас держать в курсе событий», — пообещала она.
Редакция Passion.ru желает Марии скорейшего выздоровления, а ее коллегам — крепкого иммунитета.
Фото и видео: Instagram
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