33-летняя Леди Гага впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Очевидцы утверждают, что парочка не скрывала своих чувств на трибуне, а позже скрылась в неизвестном направлении.

Напомним, что около года назад Леди Гага рассталась с женихом Кристиано Карино (предложение руки и сердца она получила от него зимой 2017 года, до этого она полгода состояла в статусе невесты актера Тейлора Кинни), с тех пор она наслаждалась жизнью, посвящая время карьере актрисы и певицы. Пресса приписывала ей роман с звукорежиссером Дэном Хортоном. А историю о романе с Брэдли Купером она назвала творческим вымыслом.