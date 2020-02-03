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33-летняя Леди Гага впервые вышла в свет с новым бойфрендом

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я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Face to face/globallookpress

Майкл Полански и Леди Гага появились вместе на публике.

Пока американские таблоиды обсуждают тайный роман Брэдли Купера и Кети Холмс, «разрушительница» его брака с Ириной Шейк (оба романа актера с коллегами — выдумка журналистов) впервые была замечена на публике с новым бойфрендом. Бизнесмен Майкл Полански сопровождал возлюбленную на «Суперкубке» в Майами.

Фото: EastNews

Очевидцы утверждают, что парочка не скрывала своих чувств на трибуне, а позже скрылась в неизвестном направлении.

Напомним, что около года назад Леди Гага рассталась с женихом Кристиано Карино (предложение руки и сердца она получила от него зимой 2017 года, до этого она полгода состояла в статусе невесты актера Тейлора Кинни), с тех пор она наслаждалась жизнью, посвящая время карьере актрисы и певицы. Пресса приписывала ей роман с звукорежиссером Дэном Хортоном. А историю о романе с Брэдли Купером она назвала творческим вымыслом.

Фото: eastnews

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