Снова свободна: Леди Гага рассталась с бойфрендом
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Фото: Mayer/face to face/Globallookpress
33-летняя Леди Гага рассталась со своим бойфрендом, звукорежиссером Дэном Хортоном. Об этом сообщило издание US Weekly со ссылкой на инсайдера. В минувшую пятницу певица подтвердила свой статус, опубликовав в Instagram Stories селфи с девичника подруги, подписанное «Собирается быть замужней женщиной, и я, одинокая дама».
Напомним, Леди Гага несколько получала предложения руки и сердца от своих возлюбленных, однако ни одна свадьба не состоялась. 14 февраля 2015 года певица приняла кольцо от актера Тейлора Кинни, однако в спустя полтора года стало известно, что пара рассталась. Зимой 2017 года в Сети появилась информация о романе певицы и ее агента, Кристиана Карино, но и эти отношения не закончились браком.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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