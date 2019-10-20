Снова свободна: Леди Гага рассталась с бойфрендом

Напомним, Леди Гага несколько получала предложения руки и сердца от своих возлюбленных, однако ни одна свадьба не состоялась. 14 февраля 2015 года певица приняла кольцо от актера Тейлора Кинни, однако в спустя полтора года стало известно, что пара рассталась. Зимой 2017 года в Сети появилась информация о романе певицы и ее агента, Кристиана Карино, но и эти отношения не закончились браком.