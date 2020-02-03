Ирина Шейк в откровенном наряде сфотографировалась с Брэдли Купером после сообщений о его тайном романе
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Фото: Face to face/globallookpress
Пока модники обсуждают откровенный наряд, в котором 34-летняя супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку British Vogue x Tiffany & Co, состоявшуюся после церемонии BAFTA, светские сплетники обсуждают пикантное фото с этой вечеринки.
В кадре, который сделал James D. Kelly для британского Vogue, супермодель оказалась рядом с бывшим мужем и отцом ее дочери — 45-летним актером Брэдли Купером.
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Anyone who was anyone was in @AnnabelsMayfair on Sunday evening, with movie stars, musicians, moguls and supermodels gathering to toast the worlds of cinema and style at #BritishVogue’s Fashion And Film Party in celebration with @TiffanyandCo. Co-hosted by Editor-In-Chief @Edward_Enninful, alongside actor @CharlizeAfrica, actor and musician @RizAhmed and supermodel and March cover star @IrinaShayk, see inside last night’s soirée at the link in bio. Photographed by @JamesDKelly.
Брэдли, в свою очередь, успел «засветиться» на страницах американских таблоидов. Издание «NW» поместило на обложку историю о его тайном романе с 41-летней Кэти Холмс, который якобы длится уже несколько месяцев. «Они живут всего в нескольких домах друг от друга и однажды столкнулись в очереди за кофе. Завязалась беседа, так делают многие звезды. Позже Кэти рассказала друзьям, что он взял ее номер, но она не ожидала, что будет продолжение. Уже три месяца они встречаются, хорошо маскируя свидания, пока их никто не заметил. Впрочем, на Манхэттене совсем несложно затеряться в толпе. То, что у обоих есть дочери, сблизило их», — цитирует редактор слова инсайдера. Новость процитировали и другие издания.
Фото: Gossip Cop
Однако сайт Gossip Cop, специализирующийся на проверке слухов, связался с представителем актрисы, который опроверг эти сообщения. Фото, которое «NW» пытается выдать за снимок целующихся Брэдли Купера и Кэти Холмс, было сделано в 2015 году, на нем актер нежничает с Ириной Шейк в Нью-Джерси.
Фото и видео: instagram, globallookpress
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