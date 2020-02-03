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Ирина Шейк в откровенном наряде сфотографировалась с Брэдли Купером после сообщений о его тайном романе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Face to face/globallookpress

В Сети обсуждают новые обстоятельства вокруг бывших супругов.

Пока модники обсуждают откровенный наряд, в котором 34-летняя супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку British Vogue x Tiffany & Co, состоявшуюся после церемонии BAFTA, светские сплетники обсуждают пикантное фото с этой вечеринки.

В кадре, который сделал James D. Kelly для британского Vogue, супермодель оказалась рядом с бывшим мужем и отцом ее дочери — 45-летним актером Брэдли Купером.

Брэдли, в свою очередь, успел «засветиться» на страницах американских таблоидов. Издание «NW» поместило на обложку историю о его тайном романе с 41-летней Кэти Холмс, который якобы длится уже несколько месяцев. «Они живут всего в нескольких домах друг от друга и однажды столкнулись в очереди за кофе. Завязалась беседа, так делают многие звезды. Позже Кэти рассказала друзьям, что он взял ее номер, но она не ожидала, что будет продолжение. Уже три месяца они встречаются, хорошо маскируя свидания, пока их никто не заметил. Впрочем, на Манхэттене совсем несложно затеряться в толпе. То, что у обоих есть дочери, сблизило их», — цитирует редактор слова инсайдера. Новость процитировали и другие издания.

Фото: Gossip Cop

Однако сайт Gossip Cop, специализирующийся на проверке слухов, связался с представителем актрисы, который опроверг эти сообщения. Фото, которое «NW» пытается выдать за снимок целующихся Брэдли Купера и Кэти Холмс, было сделано в 2015 году, на нем актер нежничает с Ириной Шейк в Нью-Джерси.

Фото и видео: instagram, globallookpress

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