Ирина Шейк в откровенном наряде сфотографировалась с Брэдли Купером после сообщений о его тайном романе

Пока модники обсуждают откровенный наряд, в котором 34-летняя супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку British Vogue x Tiffany & Co, состоявшуюся после церемонии BAFTA, светские сплетники обсуждают пикантное фото с этой вечеринки.

В кадре, который сделал James D. Kelly для британского Vogue, супермодель оказалась рядом с бывшим мужем и отцом ее дочери — 45-летним актером Брэдли Купером.