Леди Гага внесла ясность в историю с Брэдли Купером
33-летня Леди Гага впервые прокомментировала слухи о романе с коллегой по фильму.
Новость о том, что Леди Гага увела у Ирины Шейк Брэдли Купера, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Русскоговорящие пользователи Сети устроили настоящую травлю артистке, подписывали петиции.
В итоге роман, как мы и писали ранее, оказался художественным вымыслом.
«Мне кажется, пресса очень глупая. Мы придумали эту историю любви в рамках пиар хода. Как актриса я хотела, чтобы люди поверили в нашу влюбленность. Мы хотели, чтобы люди почувствовали это на "Оскаре". Наши эмоции должны были по задумке ощущаться даже через экраны телевизоров. Мы репетировали все это несколько дней. Это было шоу», — сообщила артистка.
Фото: globallookpress
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