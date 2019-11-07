Леди Гага внесла ясность в историю с Брэдли Купером

Новость о том, что Леди Гага увела у Ирины Шейк Брэдли Купера, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Русскоговорящие пользователи Сети устроили настоящую травлю артистке, подписывали петиции.

В итоге роман, как мы и писали ранее, оказался художественным вымыслом.

«Мне кажется, пресса очень глупая. Мы придумали эту историю любви в рамках пиар хода. Как актриса я хотела, чтобы люди поверили в нашу влюбленность. Мы хотели, чтобы люди почувствовали это на "Оскаре". Наши эмоции должны были по задумке ощущаться даже через экраны телевизоров. Мы репетировали все это несколько дней. Это было шоу», — сообщила артистка.