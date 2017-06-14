Сегодня, 14 июня, в курортном городе Сочи прошла торжественная церемония закрытия кинофестиваля «Кинотавр». Самые яркие звезды — Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Равшана Куркова, Алена Свиридова, Наталья Ионова и многие другие — украсили красную дорожку возле Зимнего театра своим присутствием. По нарядам звезд можно было сделать вывод, что готовились они не один час: выглядели они великолепно!
Федор Бондарчук и Паулина Андреева в классичесом черно-белом ансамбле походили на жениха и невесту. Скромница Равшана Куркова удивила своим откровенным декольте и вырезом на бедре.
Жюри кинофестиваля, во главе с Евгением Мироновым, назвало победителей. Ими стали:
- Лучший фильм: «Аритмия»
- Лучший режиссер: Резо Гигинеишвили
- Лучшая женская и мужская роли: Инга Оболдина и Александр Яценко
- Лучший сценарий: Виталий Суслин и Иван Лашин
- Лучшая операторская работа: Владислав Опельянц
- Лучший дебютант: Кантемир Балагов
- Специальный приз жюри «За новый уровень в кино»: Роман Волобуев и его фильм «Блокбастер»
Фото: Александра Погиба / passion.ru