Сегодня, 14 июня, в курортном городе Сочи прошла торжественная церемония закрытия кинофестиваля «Кинотавр». Самые яркие звезды — Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Равшана Куркова, Алена Свиридова, Наталья Ионова и многие другие — украсили красную дорожку возле Зимнего театра своим присутствием. По нарядам звезд можно было сделать вывод, что готовились они не один час: выглядели они великолепно!

Федор Бондарчук и Паулина Андреева в классичесом черно-белом ансамбле походили на жениха и невесту. Скромница Равшана Куркова удивила своим откровенным декольте и вырезом на бедре.

Жюри кинофестиваля, во главе с Евгением Мироновым, назвало победителей. Ими стали:

Лучший фильм: «Аритмия»

Лучший режиссер: Резо Гигинеишвили

Лучшая женская и мужская роли: Инга Оболдина и Александр Яценко

Лучший сценарий: Виталий Суслин и Иван Лашин

Лучшая операторская работа: Владислав Опельянц

Лучший дебютант: Кантемир Балагов

Специальный приз жюри «За новый уровень в кино»: Роман Волобуев и его фильм «Блокбастер»

Фото: Александра Погиба / passion.ru