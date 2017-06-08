Вечером 7 июня в курортном городе Сочи состоялось открытие XXVIII Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр». Торжественную церемонию посетили Светлана Бондарчук, Наталья Ионова, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская, Екатерина Шпица, Юлия Пересильд, Екатерина и Дарья Носик, Евгений Миронов, Павел Деревянко, Евгений Стычкин, Петр Федоров, Дмитрий Дюжев с супругой и многие другие.

Особенно сильно выделялся на фоне других звезд переодетый в костюм "бабушки лекого поведения" Александр Ревва. Компанию ему составила Наталья Ионова, сыгравшей одну из ролей в одноименном фильме.

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова, сообщает "ТАСС". Семь из них являются дебютными работами, режиссерам пяти нет и 30 лет, девять сняты без государственного участия.

В жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди. Честь стать председателем жюри основного конкурса досалась народному артисту РФ Евгению Миронову.

Говорили о проблемах, надежде, будущем кино. В начале церемонии была вручена первая награда — почетный приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу», ее получил режиссер Павел Чухрай.

Фото: архивы Passion.ru