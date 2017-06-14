13 июня на «Кинотавре» состоялась премьера фильма «Мифы» Александра Молочникова, сразу после которой звезды кино и телевидения отправились на закрытую вечеринку журнала L'Officiel в отель Hyatt Regency Sochi.

Поздравить 25-летнего режиссера с дебютом пришли Роман Абрамович, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Максим Виторган, Олеся Судзиловская, Анна Меликян, Екатерина Вилкова, Милош Бикович и Аглая Тарасова, Резо Гигинеишвили, Сергей Бондарчук, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Наталья Чистякова-Ионова, Анна Михалкова и многие другие.

Хозяйкой мероприятия стала главный редактор глянца Ксения Собчак, которая вручила специальный приз L'Officiel за красоту и талант актрисе, сыгравшей самую яркую роль в конкурсном фильме «Кинотавра». В этом году бриллиантовую брошь получила Паулина Андреева.

«Прямо сейчас я бы хотели наградить актрису, в которой удивительным образом сочетаются и талант, и красота, и популярность, карьера ее идет ввысь. И мы счастливы быть причастны к этому успеху», — заявила со сцены Ксения.

Без внимания не остался и возлюбленный Паулины Федор Бондарчук. Собчак вместе со своей соведущей, актрисой Викторией Исаковой поздравили режиссера с 50-летием и подарили ему браслеты Damiani из коллекции Metropolitan Dream by H.Nakata.

Фото: Александра Погиба, архивы пресс-службы