На «Кинотавре» в рамках основной конкурсной программы состоялась премьера фильма «Мифы» 25-летнего режиссера Александра Молочникова. В этот вечер посмотреть картину пришли многие звезды кино и телевидения, в их числе Евгений Миронов, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Максим Виторган и Ксения Собчак, Равшана Куркова, Алена Свиридова и многие другие.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, а также Федор Бондарчук и Паулина Андреева, которые прошлись по красной дорожке, приковав к себе всеобщее внимание.

Влюбленные выбрали для выхода в свет наряды в одинаковой цветовой гамме: Паулина надела черную полупрозрачную юбку и белый блейзер, а Федор – белую рубашку и черные брюки. Пара с удовольствием позировала фотографам и выглядела очень счастливой.

Напомним, что именно на «Кинотавре» в прошлом году Бондарчук впервые вышел в свет с Андреевой, официально заявив о своих отношениях.

Фото: starface.ru