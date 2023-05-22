В Красноярске завели дело на жителя, который стрелял в спортзале из игрушечного пистолета

В Красноярске на 18-летнего мужчину завели уголовное дело по факту разбоя после того, как он наставил на администратора фитнес-клуба игрушечный пистолет и сделал несколько выстрелов. Житель оправдывается тем, что пошутил. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, инцидент произошел вечером 20 мая в спортивном зале на Ярыгинской набережной. В дежурную часть позвонили и сообщили о том, что мужчина подошел к администратору, сделал два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца, потребовал отдать ему деньги, а затем скрылся. Позднее выяснилось, что пистолет был игрушечным.

Сам молодой человек 2005 года рождения признался, что хотел пошутить. По его словам, когда сотрудница центра достала деньги, он их не забрал.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге были найдены «похитители», силой затолкавшие мужчину в машину. Напомним, что 16 мая неизвестные силой усадили в машину мужчину и увезли. Свидетелем данного инцидента стал местный житель, который снимал происходящее на видео. Сейчас выяснилось, что же на самом деле случилось на улице Родонитовая.

Еще один случай произошел в Подмосковье. Там победивший в дуэли на ножах житель устроил застолье с подругой и трупом.