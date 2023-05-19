Победивший в дуэли на ножах житель Рузы устроил застолье с подругой и трупом

В Московской области пьяный 50-летний житель во время застолья приревновал свою 38-летнюю подругу к 43-летнего товарищу и захотел его убить, но второй не растерялся и убил первым. После этого вечеринка продолжилась. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого.

По одной из версий, злоумышленник убил товарища ударом в шею при помощи раскладного ножа. Жертва упала на пол и истекла кровью.

«Но хозяйка дома и гость словно не обратили внимания – начали обедать и выпивать. На следующий день в гости заглянул еще один знакомый», – отмечается в сообщении.

Пришедший увидел перед своими глазами страшную картину – труп и кровь на полу, а на столе рюмки.

На данный момент по факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мертвецки пьяная россиянка внесла вклад в мужские разборки и переехала лежащего на дороге молодого человека. Происшествие случилось 7 ноября 2021 года, когда мужчина возвращался домой из кафе вместе с другом. По пути они столкнулись с компанией, возник спор, который перерос в драку.