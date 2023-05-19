Причем здесь жена: найдены «похитители», силой затолкавшие мужчину в машину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 16 мая неизвестные силой усадили в машину мужчину и увезли. Свидетелем данного инцидента стал местный житель, который снимал происходящее на видео. Сейчас выяснилось, что же на самом деле случилось на улице Родонитовая. Об этом сообщается на портале aif.ru.

По данным источника, личности участников происшествия установлены. Напомним, что на кадрах, которые появились в Сети, видно, как двое мужчин беседуют с жителем, а после силой сажают в автомобиль и увозят.

Оказалось, что «похищение» было организовано по просьбе жены. Двое ее знакомых –1986 и 1984 годов рождения узнали от нее, что 36-летний супруг уже несколько лет злоупотребляет спиртными напитками и не приходит домой. Она попросила разыскать мужчину и вернуть домой.

Молодые люди нашли жителя около ломбарда и попытались уговорить поехать с ними. Но он отказался. Тогда они силой посадили его в автомобиль и довезли до дома, где передали жене.

Отмечается, что мужчина не стал писать заявление в полицию на друзей.

Ранее сообщалось, что в Химках злоумышленники похитили мужчину и вывезли в лес из-за 2500 рублей. По данным источника, инцидент произошел утром 27 апреля на улице Горшина. К молодому человеку пришли домой, похитили и в голом виде посадили в багажник машины.