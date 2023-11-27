В Кировской области две 15-летние школьницы умерли на вписке

В городе Белая Холуница Кировской области нашли тела двух 15-летних школьниц. Известно, что девочки умерли во время вписки – вечеринки в доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, трупы обнаружила мать одной из несовершеннолетних. Она зашла в свою квартиру на улице Володарского 26 ноября и увидела, что ее дочь не подает признаков жизни. Рядом с ней без чувств лежала ее подруга-сверстница. Примечательно, что подростки были в окружении вейпов, пустых бутылок и жевательного табака.

Пока неясно, как именно и от чего скончались школьницы. Идет расследование. С места обнаружения тел были изъяты мобильные телефоны погибших.

Ранее три человека погибли за сутки из-за мегашторма в Сочи. Стихия разбушевалась на всем черноморском побережье. Кроме умерших, известно, что еще около двух десятков людей просто пострадали. Также есть информация, что из-за затопления не стало примерно 800 редких морских обитателей в аквариум-музее в Севастополе. А в Сочи волны способствовали разрушению трехэтажного дома.