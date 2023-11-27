Три человека погибли за сутки из-за мегашторма в Сочи

Последствия мегашторма, который обрушился на Сочи, продолжают расти. Так, стало известно о гибели трех человек в результате разгула стихии. Еще около двух десятков граждан пострадали, передает Life.ru.

Так, по данным СМИ, после шторма в Крыму сообщили о гибели 50-летнего мужчины. Родственники россиянина рассказали, что он собирался дойти до пляжа в районе рынка «Русич» в селе Морское и посмотреть на волны.

Еще одну жертву мегашторма обнаружили в Керченском проливе. Там от сильной травмы таза, полученной в результате непогоды, погиб член экипажа судна Kavkaz 1.

Третий трагический случай зафиксировали в Сочи. На Приморской улице было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Его вынесло из моря на набережную полностью обнаженным.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за сильного шторма рухнул трехэтажный дом. Его жильцы в результате случившегося не пострадали.