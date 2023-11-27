В Сочи в микрорайоне Лоо рухнул трехэтажный дом из-за сильного шторма. Об этом сообщает портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На черноморское побережье обрушился сильный шторм. Это привело к тому, что в микрорайоне Лоо размыло землю под трехэтажным домом. Спустя время здание обвалилось. В распоряжение источника попали кадры с места происшествия.

Отмечается, что жильцы дома не пострадали. Они заранее покинули квартиры и отошли от здания на безопасное расстояние.

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