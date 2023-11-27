Мегашторм стал причиной гибели 800 морских животных в аквариум-музее Севастополя

Вечером 26 ноября на все черноморское побережье обрушился сильнейший шторм, ущерб от которого все еще подсчитывается. Затопления произошли в Краснодарском крае, а также в Крыму. Уже известно о гибели одного человека, а также появилась информация о смерти около 800 морских обитателей в аквариум-музее в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор аквариума Юрий Кравцов рассказал, что серьезно пострадал из-за удара стихии третий зал, в котором находились тропические пресноводные животные четырех континентов. По его словам, волны разрушили кровлю, и вода хлынула в помещение. Затопило комнату где-то на полтора метра.

«Затопило насосы, розетки, обогреватели. Затопило аквариумы. Зал полностью обесточили», - рассказал Кравцов.

Как уточнил директор, причиной гибели животных стал термальный удар. Пресноводные оказались в холодной морской воде и не смогли в ней выжить. Отметим, что некоторые из умерших рыб были в аквариуме 20 и 15 лет.

На данный момент продолжается разборка завалов в зале. Воду откачали насосами еще ночью. Для восстановления потребуется несколько месяцев. Приблизительно, он будет открыт к апрелю следующего года.

Ранее стало известно, что в Адлере большие волны затопили комплекс апартаментов.