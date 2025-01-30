В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли по меньшей мере 18 человек

В авиакатастрофе в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне погибло по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

В настоящее время спасатели и экстренные службы обследуют реку Потомак, в которую обломки лайнера, следующего из Канзаса в американскую столицу, рухнули после его столкновения с военным вертолетом. Никакой информации о выживших пока нет.

Напомним, трагедия произошла в вашингтонской воздушной гавани в ночь на 30 января. На борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Позднее стало известно, что этим рейсом могли лететь проживающие в Америке российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Алиса Ефимова, а также родившийся в семье иммигрантов из России спортсмен Миша Митрофанов.

По словам американских ответственных лиц, спасатели делают все от них зависящее. Их работу осложняет низкая температура воды в реке, а также то, что обломки самолета находятся на глубине двух метров.

В конце декабря пассажирский самолет рухнул в казахстанском Актау.