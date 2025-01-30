Российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолета

На борту разбившегося в США пассажирского самолета были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, пара переехала в Америку еще в 1998 году. За границей Шишкова и Наумов работали тренерами. В Канзасе проходил чемпионат по фигурному катанию, на котором присутствовали россияне.

Пока никакой информации о спортсменах нет. На месте крушения проходит спасательная операция. Сейчас там работают около 300 спасателей. Отметим, что при падении самолет раскололся на две части. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями.

Евгения и Вадим родились Ленинграде и долгое время представляли СССР и Россию на соревнованиях по парному фигурному катанию. В 1994 году они выиграли чемпионат мира.

Напомним, что в ночь на 30 января произошло столкновение пассажирского самолета с армейским вертолетом возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета были 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее сотрудницу московского НИИ нашли мертвой в туалете.