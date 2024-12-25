Пилот объяснил большое число выживших при крушении самолета в Казахстане

Пилот Александр Романов прокомментировал большое количество выживших пассажиров в хвосте упавшего в Актау Embraer E190AR. Он заявил, что именно в этой части самолета безопаснее всего.

Комментарий бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов приводит Lenta.Ru.

«По статистике, в хвосте безопаснее. Не всегда так происходит, но часто случается именно так», - сказал Романов.

Также он отметил: играет роль, на какую часть придется основной удар. Если это носовая часть, то кресла срываются с креплений, они «сминают» предыдущих пассажиров. И только в хвосте кресле остаются более целыми.

Напомним, пассажирский борт, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. В самолете находились 67 пассажиров. На момент публикации известно о 29 выживших.

Ранее сообщалось, что одна из пассажирок разбившегося самолета летела к дочери и внукам для празднования Нового года.