В разбившемся в США самолете могли быть фигуристы Митрофанов и Ефимова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, выступающие за сборную США, могли находиться на борту упавшего самолета. Пара выиграла чемпионат страны, который проходил на днях в США, заняв первое место с 211 баллами. Сообщается, что триумф фигуристов зрители встречали аплодисментами.

Отметим, что Ефимова выступала до этого также за Россию, но особого успеха не добилась. Митрофанов родился в США в семье эмигрантов из России. Его родители уехали в Америку в 1995 году.

Напомним, 30 января самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в небе над Вашингтоном. Известно, что на борту самолета находилось 64 человека.

Ранее мы писали о том, что российские фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолета.